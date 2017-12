Capodanno in compagnia di spazioCinema

La programmazione nelle nostre sale

MILANO

Anteo Palazzo del Cinema

The Greatest Showman

La Ruota delle Meraviglie

Napoli velata

Wonder

50 primavere

L’insulto

Suburbicon

Assassinio sull’Orient Express

Anteo Citylife

The Greatest Showman

Star Wars

Coco

Come un gatto in tangenziale

Wonder

Ariosto spazioCinema

in attesa di definizione

MONZA

Capitol spazioCinema

Wonder

Napoli velata

Metropol spazioCinema

Star Wars

Coco

The Greatest Showman

Teodolinda spazioCinema

Come un gatto in tangenziale

La Ruota delle Meraviglie

CREMONA

spazioCinema Cremona Po

The Greatest Showman

Star Wars

Coco

Come un gatto in tangenziale

Napoli velata

Per info e acquisto biglietti: www.spaziocinema.info