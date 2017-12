Capodanno ed Epifania al Teatro di Saronno

Ormai il Capodanno al Teatro Giuditta Pasta è una consuetudine e la sala è sempre piena, quest’anno verrà proposto un “Gran Galà dell’Operetta” con la compagnia di Elena D’Angelo e a mezzanotte brindisi tutti insieme. Alle 19.00 è possibile cenare presso il bar/ristorante gestito da Gli amici del Galli. Per informazioni e prenotazioni: 029603739 – caffetteria@gliamicidelgalli.it

La novità invece sarà per l’Epifania.

Il consueto spettacolo per i bambini è stato programmato il pomeriggio di domenica 7 gennaio: “Storie di elfi e folletti”.

La sera del 6 gennaio andrà invece in scena la prima opera di quest’anno: “La Traviata” diretta dal M° Stefano Giaroli.

Teatro Giuditta Pasta (Saronno – VA)

Domenica 31 dicembre | ore 21.00

Compagnia d’Operette Elena D’Angelo presenta

GRAN GALÀ DELL’OPERETTA

regia di Elena D’Angelo

con Elena D’Angelo SOUBRETTE

Matteo Mazzoli COMICO

Francesco Tuppo TENORE

Merita Di Leo SOPRANO

direttore Marcella Tessarin

orchestra e corpo di ballo Grandi Spettacoli

direzione artistica Gianni Versino

Un’atmosfera da “fin de siècle”: tra fiumi di champagne, violini tzigani e misteriose leggende di carillon e campanelli per festeggiare l’arrivo del nuovo anno!

Sabato 6 gennaio | ore 20.30

Fantasia in Re presenta

LA TRAVIATA

melodramma in tre atti di Giuseppe Verdi

su libretto di Francesco Maria Piave

coro dell’Opera di Parma

M° del coro Emiliano Esposito

Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane

M° concertatore e direttore Stefano Giaroli

regia di Pierluigi Cassano

scene e costumi Arte Scenica – Reggio Emilia

una produzione FANTASIA IN RE

“La Traviata” è l’opera di Giuseppe Verdi più rappresentata al mondo dal 1853, anno del suo debutto al Teatro La Fenice di Venezia.

Un’opera che resiste ai mutamenti della società e del costume: questa sua freschezza è da ricercarsi nell’eterno ed universale desiderio di amore profondo che porta al sacrificio in suo nome.

Domenica 7 gennaio | ore 16.00

La Baracca – Testoni Ragazzi presenta

STORIE DI ELFI E FOLLETTI

di Valeria Frabetti

regia di Bruno Cappagli | riallestimento di Valeria Frabetti

con Giovanni Boccomino, Luciano Cendou e Giada Ciccolini

produzione La Baracca – Testoni Ragazzi

Uno spettacolo che vuole raccontare quanto sia importante continuare a sognare.

Sono ormai duemila anni che il 26 dicembre Babbo Natale torna a casa sua, sotto il pinnacolo del Polo e si riposa fino a Pasqua.