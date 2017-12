Capodanno 2017 – Zelig Cabaret

Il comico pugliese ALE BALDI torna sul palco dello storico locale milanese (Viale Monza 140) nei panni di capocomico per una serata unica, tra sana ironia e leggerezza e tanto divertimento.

Sul palco di Viale Monza 140, dalle ore 23.00, insieme ad Ale Baldi si alterneranno alcuni dei comici di Zelig più amati come BRUCE KETTA, ANDREA CARLINI, ANNAMARIA CHIARITO, ANDREA DI MARCO e DANIELE RACO.

In scena una carrellata di personaggi, di gag, battute, pezzi comici nuovi e di repertorio che divertiranno il pubblico. Tra un numero comico e l’altro via libera alla sensualità di Lily Le Ludique e Spicy Apple e le loro performance di burlesque.

Uno spettacolo di cabaret dalla scaletta di grande intensità ritmica e comica, Ale Baldi e il cast di comici convocati assicurano infatti un susseguirsi di situazioni che non lasciano respiro allo spettatore per le numerose risate e che riscalderà l’atmosfera in attesa della mezzanotte e poi… spumante e panettone per tutti! Fino all’alba per fare colazione insieme.

“Da sempre – dichiara Giancarlo Bozzo, direttore artistico di Zelig Cabaret – la formula magica del successo dello Zelig Cabaret non si basa su caviale e paillettes, ma su un’accurata scelta degli artisti e dei testi che propongono, qualcosa che si ripete ogni giorno dell’anno, dal 1 gennaio al 31 dicembre. Ecco perché i migliori comici degli ultimi trent’anni sono tutti passati di qui, una tappa fondamentale per tutti loro.

E allora, come da tradizione, anche questa volta lo Zelig Cabaret si prepara per offrire una notte di fine anno memorabile per tutti gli amanti del teatro e del cabaret, una serata fra amici semplice, divertente, panacea per il cuore e per la mente, nel suo genere assolutamente unica, da stra-consigliare a tutte le persone cui vogliamo bene. Per ridere e sorridere ancora una volta insieme.”

E Ale Baldi, alla sua prima volta alla conduzione del capodanno comico milanese per antonomasia risponde – “È in assoluto la mia prima conduzione allo Zelig in viale Monza, sono già in ansia da prestazione, anche perché questo Capodanno ha un cast pazzesco! Ci sarà lo stand up Daniele Raco da Genova, il bravo Andrea Carlini sempre da Genova e il cantastorie Andrea di Marco inspiegabilmente da Genova. Bruce Ketta, Annamaria Chiarito ed io invece siamo tutti pugliesi. Quando i liguri ci hanno detto “Dai, Capodanno a metà strada!”, infatti non ci è sembrata proprio equilibratissima. Spoiler: ci saranno alcune battute su Berlusconi. È tornato Silvio, la nostra grande musa del cabaret è tornato, per la felicità del cabaret e dei comici, Silvio c’è. Non ci sarà invece Veronica Lario, che – ci ha fatto sapere – ha tagliato un pò di costi.”

domenica 31 dicembre 2017, dalle ore 23.00 – CAPODANNO ALLO ZELIG!

Biglietti disponibili su www.ticketone.it – pe info e prenotazioni 02 255 17 74

Biglietti con BUFFET COMPRESO € 150 (tavolo) – € 120 (tribuna)

Zelig Cabaret – Viale Monza 140 – Milano – www.areazelig.it