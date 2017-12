Bollate: Le attività di raccolta rifiuti nel periodo natalizio

Ecco le date del servizio:

• Lunedì 25 dicembre – Natale: si osserva la festività e nessun servizio è previsto;

• Martedì 26 dicembre – Santo Stefano: saranno effettuati tutti i servizi previsti per la raccolta rifiuti; nella stessa giornata a partire dalle ore 6.00 sarà recuperata la frazione “umido” della zona B del 25 dicembre.

• Lunedì 1 gennaio – Capodanno: saranno effettuati tutti i servizi previsti per la raccolta rifiuti;

• Sabato 6 gennaio – Epifania: saranno effettuati tutti i servizi previsti per la raccolta rifiuti.