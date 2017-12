Bollate. Inaugurata al Parco centrale, la prima Little Free Library

Inaugurata a Bollate la Little Free Library. Si tratta del primo punto prestiti diffuso, proprio al centro del Parco centrale. I cittadini potranno trovare, vicino alla casa dell’acqua del Gruppo Cap, anche un momento di ristoro per la mente.

Una casetta di legno diventerà un punto di lettura e di prestito dove i libri potranno essere caricati sulla tessera con le modalità indicate sulla casetta stessa. Saranno disponibili volumi di letture e giochi per bambini, libri sul benessere derivato dal camminare e testi per imparare a riconoscere gli alberi intorno a noi, oltre che romanzi e racconti.

Come accedere al prestito:

Il servizio permette, quindi, di trovare libri anche al di fuori della biblioteca e prenderli in prestito con una semplice procedura: basta inviare un sms al numero 320. 2041040 con scritto “031 prendo” nome, cognome e e il codice del libro (ad esempio: CABO1) il prestito verrà registrato e alla scadenza, dopo un mese, potrà essere restituito in biblioteca, oppure sempre tramite sms, con “031 reso” più il codice del libro.

L’iniziativa è stata realizzata con il contributo di Regione Lombardia, attraverso in progetto a cui hanno aderito l’Azienda Speciale Csbno e la Biblioteca di Bollate. L’obiettivo è diffondere la Little Free Library, nata alcuni anni fa negli Stati Uniti, anche nel nostro territorio. E, ovviamente, diffondere la cultura del leggere in ogni luogo, compresi gli spazi aperti del nostro comune.

Si ringraziano per la collaborazione alla promozione della Little Free Library i Gruppi di Cammino di Bollate.