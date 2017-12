Bollate: due nuovi defibrillatori in Comune e Biblioteca

Un defibrillatore nell’atrio comunale e uno in Biblioteca centrale. Inoltre un corso ad hoc per il suo utilizzo in caso di necessità, che ha viso coinvolti una decina di dipendenti comunali.

Lo ha annunciato il sindaco Francesco Vassallo, sottolineando l’importanza di preservare la salute pubblica anche attraverso queste strumentazioni salva vita, posizionate in luoghi strategici della città.

Gli apparecchi sono semi automatici e sono stati installati nell’atrio del Municipio e della Biblioteca centrale.