Ale, bitter, stout… Rigorosamente artigianali e di qualità. A ognuno la sua birra e alla buona birra è dedicato il Beer Craft Christmas – Pub Edition, tre giorni di degustazioni, musica e chiacchiere da cultori, da venerdì 15 a domenica 17 dicembre all’Ippodromo del Visarno di Firenze (ingresso libero), insieme alle migliori birrerie della città.

Per l’occasione trasferiscono qui insegne e delizie Archea Brewery, Black Lodge, Braumeister, BrewDog, Diorama, The Joshua Tree, King Grizzly, Public House 27: i grandi pub fiorentini riuniti per la prima volta in una kermesse dove non mancano street food, mercatino vintage, concerti e dj-set. Tutto al chiuso, ovviamente, nei saloni sotto la tribuna dell’Ippodromo del Visarno, e rigorosamente a ingresso libero.

La tap list è da leccarsi i baffi, soprattutto per i fan della birra artigianale: alle spine di Beer Craft Christmas in arrivo mandate eccezionali da Ritual Lab, Brasseria della Fonte, Extraomnes, Hammer, L’Olmaia, Crack Brewery, Cane di Guerra… Tutti birrifici italiani in lizza per il premio Birraio dell’anno 2017.

Brindisi natalizio? Al Beer Craft Christmas i calici lasciano il posto alle pinte e si festeggia con “Hoppy Christmas” di Brewdog e l’imperial stout “Raven & Demise” di Brasseria della Fonte, mentre per gli iconoclasti non manca la “Natale di Merda” di Jungle Juice Brewing, altra imperial stout, con fave di tonka.

E ancora, “Gipsy Hill Brewing” da Londra per chi è in cerca di nuovi sapori, ampia selezione di birre dalla Germania, perle dalle Fiandre e dalla Danimarca.

In cerca di regali? Al mercatino vintage di Beer Craft Christmas trovate tante idee: occhiali, accessori e abiti direttamente dai 60/70, dischi e rarità in vinile, abat-jour pazzesche e altri imperdibili oggetti di modernariato.

Alla sera le atmosfere si fanno live con il ragtime dei The Gutbuckets (venerdì), il rhythm & blues della Last Minute Dirty Band (sabato) e il rockabilly al femminile delle Apple Party & The First Ladies (domenica).

Si apre venerdì 15 dicembre alle 18, mentre nei giorni di sabato 16 e domenica 17 dicembre si potrà accedere a Beer Craft Christmas dalle ore 12.

E non dimenticate che al Visarno si arriva e si parcheggia che è una bellezza: l’ingresso è libero e si entra da piazzale delle Cascine. Con la tramvia sono due minuti dalla fermata Cascine.

Iniziativa promossa da Visarno Arena, Diorama, San Felice Srl e Fratini Srl.

Beer Craft Christmas – Pub Edition

Da venerdì 15 a domenica 17 dicembre 2017

Ippodromo del Visarno – piazzale delle Cascine – Parco delle Cascine – Firenze

Orari: venerdì 18-01; sabato 12-01; domenica 12-23

Ingresso libero