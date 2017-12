Basilica Santa Croce – Firenze: Omaggio a Mozart

Il 5 dicembre del 1791 se ne andava uno dei geni della musica di tutti i tempi, Wolfgang Amadeus Mozart.

E il 5 dicembre, da diversi anni, Firenze commemora la morte del compositore austriaco con un grande concerto a ingresso libero che vede protagonista l’Orchestra da Camera Fiorentina e il del Coro Harmonia Cantata. L’edizione 2017 si terrà nella Basilica di Santa Croce, alle ore 21.

Al centro della serata non può essere che la “Messa di Requiem”, testamento musicale e ultima partitura che Mozart lasciò a posteri. Seppur commissionata da anonimo committente, una serie di testimonianze coeve concordano sul fatto che Mozart fosse in qualche modo consapevole di lavorare alla propria messa funebre.

Il genio di Salisburgo non fece in tempo a terminarla, ci pensò l’amico e collega Franz Xaver Süssmayr. La “Messa di Requiem” rappresenta il confronto dell’uomo con una delle sue più grandi angosce, la morte. In un canto che si eleva al cielo, si fondono – e si scontrano – così l’immagine della perdita con la potenza magnanima di Dio. Dal punto di vista musicale, segna il punto d’incontro tra tradizione musicale religiosa, senso teatrale melodrammatico e brani d’ispirazione classicheggiante.

Per l’occasione l’Orchestra da Camera Fiorentina si presenterà al gran completo (34 elementi) insieme al Coro Harmonia Cantata diretto da Raffaele Puccianti. Voci soliste il soprano toscano Sabrina Bessi, il contralto Patrizio Scivoletto, il tenore Giampaolo Franconi e il basso Diego Colli, già alla corte del maestro Zeffirelli, in ”Aida”.

Saranno impiegati alcuni strumenti storici, tra cui il Quintetto Mediceo realizzato dal liutaio Carlo Vettori (due violini, viola contralto, viola tenore e violoncello) in copia del celebre quintetto che Antonio Stradivari costruì per la corte dei Medici nel 1690.

La serata è realizzata nell’ambito dei “Concerti dei quartetti della liuteria toscana” organizzati dalla Fondazione CR Firenze e dall’Orchestra da Camera Fiorentina in collaborazione l’Associazione Osservatorio dei Mestieri d’Arte.

Evento realizzato grazie al sostegno di Mibact, Regione Toscana, Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Leggiero Real Estate, Opera di Croce, Banca Cr Firenze