Anteo Palazzo del Cinema: anteprima del film Il ragazzo invisibile – Seconda generazione

Anteo Palazzo del Cinema inaugura il 2018 con una giornata imperdibile dedicata al nuovo film di Gabriele Salvatores.

Mercoledì 3 gennaio alle ore 15.00 proiezione in anteprima de Il ragazzo invisibile – Seconda generazione. A seguire, per I mestieri del cinema, incontro con il regista premio Oscar Gabriele Salvatores, gli attori Ludovico Girardello e Galatea Bellugi e il responsabile dei Visual Effects Victor Perez. Modera Diego Malara, coordinatore editoriale di Panini.

Il film: Difficile tornare alla vita normale dopo aver scoperto di essere “speciali”. Michele Silenzi ha sedici anni e come molti ragazzi della sua età vive un’adolescenza tutt’altro che serena: la ragazza dei suoi sogni ama un altro e il rapporto con gli adulti è sempre più difficile. Michele si ritrova sempre più solo, infelice e anche un po’ arrabbiato col mondo. Tutto questo finché nella sua vita non fanno irruzione una misteriosa ragazza di nome Natasha e la sua madre naturale, Yelena, due donne che stravolgeranno completamente la sua esistenza, chiamandolo a una nuova avventura alla quale non potrà sottrarsi.

A due anni dal debutto, torna Il ragazzo invisibile con il secondo capitolo della saga ancora una volta diretta dal premio Oscar Gabriele Salvatores.

Mercoledì 3 gennaio ore 15.00

Il ragazzo invisibile – seconda generazione

Biglietti € 6 – € 5,5

A seguire incontro con i Mestieri del Cinema a ingresso libero fino a esaurimento posti