Dal 9 gennaio all’ 11 febbraio al Teatro Strehler

Torna ‘Alla caccia del Teatro’

Benvenuti al Piccolo 2018

Una produzione del Piccolo Teatro di Milano per i più giovani

in una nuova edizione, a cura di Davide Gasparro

Due esploratori, interpretati da Marica Mastromarino e Claudio Pellerito, arrivati da chissà dove, sono alle prese con un mistero da risolvere e un ricco tesoro da scoprire. I giovani spettatori di Alla caccia del Teatro – Benvenuti al Piccolo scoprono i vari spazi del Teatro Strehler attraverso una caccia al tesoro, tra indizi, prove da superare e nuove cose da imparare.

Qual è il tesoro più prezioso che si può trovare all’interno di un teatro? Un copione, un costume, un oggetto di scena o un intero spettacolo? E se il tesoro non ci fosse? O meglio, se il tesoro non fosse visibile? Forse il tesoro più grande che si può trovare al Piccolo è l’elemento che tiene insieme tutto: la scelta di fare teatro in un modo tutto speciale, con attenzione e amore per ogni dettaglio, facendo Arte, senza dimenticare il pubblico.

Piccolo Teatro Strehler/Scatola Magica (Largo Greppi – M2 Lanza)

dal 9 gennaio all’ 11 febbraio 2018

Alla caccia del Teatro – Benvenuti al Piccolo

a cura di Davide Gasparro

con Marica Mastromarino e Claudio Pellerito

produzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa

Orari: dal martedì al venerdì, ore 9.45 e 11.15;

sabato, ore 15 e 16.30;

domenica, ore 11;

lunedì riposo.

Durata: 60 minuti

Prezzi: pubblico organizzato da Ufficio Promozione Pubblico

Informazioni e prenotazioni 0242411889 – www.piccoloteatro.org

News, trailer, interviste ai protagonisti su www.piccoloteatro.tv