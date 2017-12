Aldo Finzi Concert

Sarà l’italiano Alessandro Calcagnile a dirigere, domenica 17 dicembre 2017 alle ore 20 al Carnegie Hall di New York, la Garden State Philharmonic Orchestra nel concerto tributo al compositore Aldo Finzi (1897 – 1945), presentato dall’attore John Palladino, che vedrà la partecipazione dei solisti Raphael Negri (violino), Simonetta Heger (pianoforte), Ágnes Molnár (soprano), Elizabeth Hertzberg (soprano), Francesco Anile (tenore).

Aldo Finzi è stato un grande compositore italiano ed è internazionalmente riconosciuto come uno dei più importanti musicisti della storia. La sua vita e la sua morte prematura hanno riempito di significato e interesse la sua storia, insieme con la sua eccezionale produzione musicale. Questi due elementi hanno spinto l’agenzia italiana ACE ad organizzare questo concerto in collaborazione con la Garden State Philharmonic Orchestra del New Jersey, che si esibirà per la prima volta a New York nel tempio della musica.

Le opere di Finzi, apprezzate in tutto il mondo, ora finalmente arrivano a New York, esaudendo la richiesta che il compositore fece alla sua famiglia: “fate risuonare la mia musica”. Per tutti i musicisti coinvolti, il direttore d’orchestra e i solisti, questo concerto sarà la prima esibizione alla Carnegie Hall, il tempio della musica, dove eseguirà un proprio brano anche il giovane compositore Matti Kovler, scelto appositamente per dare continuità al lavoro di Finzi.

L’evento è presentato da ACE srls: www.acemilano.com/it

