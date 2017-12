Al PiccoloTeatro Studio Melato, va in scena Hansel e Gretel

La Carlo Colla & Figli, dopo aver affrontato negli anni scorsi la commedia classica (La famiglia dell’antiquario di Carlo Goldoni e Il medico duo malgrado di Molière) e la grande opera lirica italiana (Turandot) torna a uno dei temi classici del suo repertorio, la fiaba.

La vicenda di Hansel e Gretel è, nella storia della letteratura, una delle più terribili e sconcertanti: la fame, il bisogno, una matrigna che vuole liberarsi dei figli, una strega nel bosco che cattura i bambini e li mette all’ingrasso controllandone la rotondità giorno per giorno prima di arrostirli e mangiarli.

Il tutto fra un casolare, un bosco e una casa di marzapane pronta a trasformarsi in un antro spaventoso. E tanti dolci!

Tutti questi elementi, tipici di una iniziazione, non potevano che suscitare la curiosità del marionettista che ben sa come trasformare ogni elemento per soddisfare l’idea della metafora e del simbolo.

AlPiccolo Teatro Studio Melato

via Rivoli, 6 – Milano

Da mercoledì 27 dicembre 2017 a domenica 7 gennaio 2018

mercoledì 27 dicembre, ore 20.30

da giovedì 28 dicembre 2017 a domenica 7 gennaio 2018, ore 16

lunedì 1 gennaio, riposo