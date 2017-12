A “Quinta Colonna” Paolo Del Debbio intervista Luigi Di Maio

Torna «Quinta Colonna», in onda giovedì 14 dicembre, alle ore 21.15, su Retequattro.

Paolo Del Debbio intervista Luigi Di Maio, in collegamento da Milano, per un focus sull’attualità politica più stringente: dai tagli dei vitalizi alla cassa integrazione dei dipendenti Melegatti; dalla sicurezza all’immigrazione; dal caso di Banca Etruria all’irruzione dei naziskin a Como.

A seguire, la trasmissione a cura di Raffaella Regoli accoglie un dibattito con, tra gli altri, Matteo Salvini, Alessandra Mussolini e Maurizio Gasparri.

Inoltre, il giornalista e scrittore Bruno Vespa è ospite in studio per un faccia a faccia con Del Debbio.

Gli inviati di «Quinta Colonna» sono in diretta dalle piazze di Asti, Padova, Predappio (FC), Roccasecca (FR) e Roma.