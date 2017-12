A Matrix, il caso Dell’Utri

Venerdì 15 dicembre, in seconda serata su Canale 5, appuntamento speciale con “MATRIX: IL CASO DELL’UTRI”.

Nicola Porro affronterà il tema dei diritti dei detenuti in relazione alla loro salute, partendo dalla strettissima attualità che coinvolge Marcello Dell’Utri.

La scorsa settimana infatti, il Tribunale di Sorveglianza di Roma gli ha negato una richiesta di scarcerazione per motivi di salute.

Tra gli ospiti in studio: Miranda Ratti, moglie dell’ex senatore di Forza Italia; Mauro Palma, nuovo Garante nazionale dei diritti dei detenuti; l’ex magistrato di Mani Pulite Gherardo Colombo e Luca Palamara del Csm.