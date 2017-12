A Campo Teatrale: “La Fabbrica della Felicità” – vincitore Testinscena 2017

“La fabbrica della felicità” della Compagnia Connettiv024grammi sarà in scena in anteprima milanese a Campo Teatrale, Via Cambiasi 10 a Milano, lunedì 11 dicembre alle ore 21.00.

Una città che dà rimedio facile ed immediato ad ogni forma di malattia, dove non possono esserci sofferenza, conflitti, frustrazione, angoscia o paure. Una città dove la vecchiaia è solo un brutto sogno e la morte non ha più nulla di spaventoso, è piacevole quanto andare in vacanza su un’isola paradisiaca. Una città dove la perfezione è a portata di mano. E ognuno persegue il sacrosanto diritto di essere pienamente felice.

Se il progresso scientifico e la nuova farmacologia riuscissero a realizzare tutti i nostri desideri, per donarci il più stabile equilibrio che la storia abbia mai visto? E se tutto questo fosse possibile grazie ad un’unica pillola? Il SOMA, non lo prenderesti?

Undici personaggi ci raccontano della loro utopica città, ispirata al romanzo “Mondo Nuovo” di A. Huxley e della grande fabbrica farmaceutica della Pfaizer Pharma che assicura il moto costante di tutti i suoi ingranaggi, dai piani alti di questa società, dove troviamo a collaborare scienza, capitale e propaganda pubblicitaria, fino a scendere nelle vite di alcuni, fra i tanti, consumatori di felicità.

“Forse un secolo nuovo comincia. Ma un secolo nel quale si penserà ai mezzi per evitare le utopie e ritornare a città non utopistiche, meno ‘perfette’ e più ‘libere’ (Nicola Berdiaeff)”.

La Fondazione Claudia Lombardi per il teatro, è una fondazione svizzera, nata nel 2016 con lo scopo di sostenere la crescita artistica di giovani talenti promuovendo un bando aperto a compagnie composte da artisti di età inferiore ai 35 anni della Svizzera italiana e della Lombardia.

Il bando testinscena 2017, al quale hanno partecipato 52 progetti, è stato vinto dalla compagnia milanese Connettiv024grammi composta da 6 giovani attori diplomati della Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine nel 2015.

Il progetto vincitore del Bando testinscena 2017, ideato e promosso dalla Fondazione Claudia Lombardi per il teatro, con il patrocinio di LuganoInScena, Divisione Eventi e Congressi della Città di Lugano, Teatro Foce di Lugano, ATIR Teatro Ringhiera e Campo Teatrale di Milano, è diventato ora lo spettacolo “La fabbrica della felicità” realizzato dalla Compagnia Connettiv024grammi, grazie anche alla collaborazione artistica di Mattia Fabris, tutor offerto dalla Fondazione al fine di premiare l’impegno dell’ensemble ed aiutarlo a raggiungere una personale e compiuta dimensione espressiva per questo progetto.

Lo spettacolo sarà in scena il 4 dicembre al Teatro Foce di Lugano.

Il bando testinscena 2018 sarà online sul sito della Fondazione dal 19 febbraio al 30 marzo 2018.

