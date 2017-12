Natale al Museo Poldi Pezzoli

L’arte merita più spazio. Nuovi spazi per nuove collezioni al Museo Poldi Pezzoli

24 novembre 2017 – 4 settembre 2018

Il Poldi Pezzoli è protagonista di un cambiamento “storico”: l’ampliamento dei propri spazi espositivi. Tre sono le nuove sale collegate armoniosamente al Salone Dorato.

Il nuovo percorso di visita guida il pubblico alla scoperta di tre nuove meravigliose collezioni giunte al Museo.

Aperture straordinarie

Martedì 26 dicembre, martedì 2 e sabato 6 gennaio il Museo resta aperto.

Per le famiglie

I servizi educativi del Museo, in collaborazione con Ad Artem, presentano un calendario di proposte per avvicinare le famiglie con bambini di 4-5 anni e di 6-10 anni ai nuovi ambienti del Museo.

NATALE A CASA POLDI PEZZOLI

Visita e laboratorio per famiglie con bambini 4-5 anni, durata 2 ore

Calendario

23 e 28 dicembre 2017 ore 11.00; 3, 6 e 14 gennaio 2018 ore 11.00

SGUARDI RITRATTI

Visita laboratorio per famiglie con bambini 6-10 anni, durata 2 ore

Calendario

23 dicembre 2017 ore 15.30; 3, 6 e 14 gennaio 2018 ore 15.30

Costi

Ingresso al Museo, visita e laboratorio pacchetto famiglia (4 persone) € 35,00

Un bambino e adulto € 25,00

Supplemento di € 10,00 per ogni bambino o adulto in più

Informazioni e prenotazioni

www.adartem.it | info@adartem.it

Per i piccoli visitatori (5-10 anni) e le loro famiglie è a disposizione gratuitamente, durante tutto il periodo natalizio, la scheda KIDS TRAIL: un percorso alla ricerca di particolari delle opere nelle nuove sale del Museo Poldi Pezzoli. Tutti i bambini ricevono un omaggio alla fine del percorso.

Visite guidate

In occasione di L’arte merita più spazio. Nuovi spazi per nuove collezioni al Museo Poldi Pezzoli, il Museo organizza tre visite guidate alle collezioni e ai nuovi spazi: martedì 26 dicembre ore 15.30 e ore 16.30, martedì 2 gennaio ore 16.00 e domenica 7 gennaio ore 16.00.

Durata: 1 h circa

Massimo: 25 persone

Su prenotazione 02 794889 – 02 796334

Costo: visita guidata gratuita | ingresso alla mostra e al museo € 10/7

…e ancora

Il 27, 28, 29, 30 dicembre, dalle ore 15.00 alle ore 16.00, in collaborazione con Serate Musicali, la visita al Museo è accompagnata dalle note del clavicembalista Michele Benuzzi che esegue brani tratti dal repertorio di Bach.

A disposizione dei visitatori audioguide, per adulti (in diverse lingue) e bambini (in italiano e in inglese).

Il Museo Poldi Pezzoli è chiuso solo il 25 dicembre e il 1° gennaio