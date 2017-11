Zelig Cabaret: «Amalgama show»

Potrebbe forse bastare la definizione data dal vocabolario Treccani per raccontare quello che è «Amalgama show», lo spettacolo che Alessandro Betti e i Boiler (Federico Basso, Gianni Cinelli e Davide Paniate) presentano a Zelig Cabaret venerdì 17 e sabato 18 Novembre alle ore 21.

I quattro attori comici, amici, presentatori, si mescolano e s’impastano in un tutt’uno corale: «Amalgama» è uno show che racconta, attraverso un linguaggio grottesco, molti aspetti del nostro quotidiano, non tralasciandone i diversi punti di vista e le conseguenti stravaganti deformazioni.

Quattro stili uniti

L’unione dei vari stili comici dei quattro protagonisti fa passare lo spettatore dal ritmato Shine, il miglior barman acrobatico italiano, con i suoi innovativi cocktail, al persuasivo «motivatore» Tommaso Dubois, capace di scuotere, forse fin troppo, con la sua energia, qualsiasi tipo di platea.

Non mancheranno le parentesi sportive grazie al rotocalco «Amalgama Sport & Dintorni» e la finestra dedicata al mondo social, attraverso una lucida riflessione sull’eccessiva invadenza che possono avere le notifiche nella nostra vita.

E poi si parlerà di cinema con il grande regista Peter Mc Gonavin e il suo inadeguato traduttore simultaneo, e di televisione con il quiz letterario «Vorrei Averti Quiz».

Non potendo mancare un talent, ad occuparsi di soddisfare la voglia di competizione ci sarà «The King Of The Drink», il talent che eleggerà il primo barman italiano.

Anche l’informazione avrà il suo spazio, attraverso l’immancabile conferenza stampa (quella che li ha resi famosi a Zelig) organizzata dai giornalisti delle testate più bizzarre, un po’ a sorpresa, a un rapper di grande prestigio internazionale in continua lite con le rime: Sdrumo.

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO – INIZIO SPETTACOLO ore 21.00

ZELIG CABARET – Viale Monza 140 – 20125 Milano – www.areazelig.it

– Ingresso consentito ai maggiori di anni 14

– I prezzi indicati si intendono senza consumazione ed eventuale prevendita

Infoline e prenotazioni tel. 02.255.1774 (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 – nelle sere di spettacolo anche dalle 18 alle 20.30 – sabato e domenica dalle 18.00 alle 20.30). Acquisti online su www.ticketone.it