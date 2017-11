Zelig Cabaret: “A cuore crudo”

Zelig Cabaret ha la soluzione ai vostri problemi per disciplinare l’amore ridendo: 19 Novembre A cuore Crudo. Un amore di spettacolo.

Un parco giochi per cuori di talento che raccontano una storia e sfidano altri coraggiosi, una poltrona per curiosi che vogliono stare a guardare.

Tema della serata : LASCIATI vs LASCIATORI

“Non sei tu, sono io” “Sei troppo per me” “Devo cercare me stesso”.

Quante volte l’avete detto? Quante volte ve lo siete sentiti dire?

Lo scopriremo sul palco di A cuore Crudo.

Una serata di divertimento e ironia, perché l’amore tra le altre cose, fa ridere.

Una sfida, che vedrà una giuria di esperti, e il pubblico alleati per assegnare un premio e decretare un vincitore. Divisi in due squadre, 6 concorrenti si sfideranno su un argomento che cambierà ad ogni appuntamento.

Il 19 novembre saranno giurati d’eccezione: Rosario Pellecchia speaker di Radio 105, Chiara Besana giornalista e scrittrice e Elena Borghi blogger e visual artist

Menestrello ufficiale di A cuore Crudo sarà Elianto: l’inventa canzoni maligno improvvisatore di rime dedicate ed autore di canzoni satiriche e non.

Gli impavidi protagonisti, sul palco, potranno: raccontare le loro storie, liberarsi degli oggetti lasciati in giro da ex fastidiosi o indimenticabili, condividere personalissime strategie social acchiappa like, esibirsi in imperdibili performance di lip sync sulle note delle loro canzoni preferite.

Il pubblico potrà prenotarsi per salire sul palco e raccontare la propria storia, scrivendo a info@acuorecrudo.it (http://www.acuorecrudo.it/partecipa/)

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO – INIZIO SPETTACOLO ore 21.00

ZELIG CABARET – Viale Monza 140 – 20125 Milano – www.areazelig.it – Ingresso consentito ai maggiori di anni 14

I prezzi indicati si intendono senza consumazione ed eventuale prevendita

Infoline e prenotazioni tel. 02.255.1774 (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 – nelle sere di spettacolo anche dalle 18 alle 20.00 – sabato e domenica dalle 18.00 alle 20.00). Acquist