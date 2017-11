XXII Esposizione Internazionale della Triennale di Milano

Lunedì 13 novembre 2017 alle ore 11.30 al Triennale Teatro dell’Arte è stato presentato il concept della XXII Esposizione Internazionale, che si svolgerà dal 1° marzo al 1° settembre 2019 alla Triennale di Milano. Questa nuova edizione, intitolata Broken Nature: Design Takes on Human Survival, sarà curata da Paola Antonelli, curatrice per l’architettura e il design al Museum of Modern Art di New York.

Dopo l’introduzione di Clarice Pecori Giraldi, Vicepresidente della Triennale di Milano, la curatrice Paola Antonelli ha presentato il tema dalla XXII Esposizione Internazionale, che vuole avviare una riflessione sul ruolo del design nella ricerca di un nuovo equilibrio tra uomo e natura. Il progetto intende prima di tutto offrire strumenti critici per ripensare abitudini e stili di vita e per guardare al futuro con maggiore consapevolezza e sensibilità.

Sono inoltre intervenuti: Giuseppe Sala , Sindaco di Milano, Ilaria Borletti Buitoni, Sottosegretario al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Cristina Cappellini, Assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Regione Lombardia, Cristiano Musillo, Consigliere d’Ambasciata della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Claudio Luti, Presidente del Salone del Mobile di Milano. Era presente anche Elena Vasco, Segreta