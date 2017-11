X Factor 11 – Terzo Live Show

X Factor arriva al terzo live show e, dopo aver superato indenni le prime due puntate, i dieci artisti rimasti in gara saliranno sul palco dell’X Factor Arena per convincere ancora giudici e pubblico. Sul tabellone Sisal Matchpoint a rischiare l’eliminazione sono in quattro: anche questa settimana, i più indiziati ad abbandonare la gara sono Stem&Stenn che continuano a essere sfavoriti e la loro eliminazione è la più probabile, a 2.50. In odore di eliminazione anche un altro Gruppo, i Ros, salvati al ballottaggio la scorsa settimana e ora proposti a 3.50. Alla stessa quota eliminazione ci sono anche un Over, Enrico Nigiotti, e un Under, Gabriele Esposito.

I bookmaker non cambiano idea su chi vincerà il talent: continua a dominare Rita Bellanza (Under donne), ancora a 3.25. Stabile il secondo candidato alla vittoria, Lorenzo Licitra (Over), a 4, così come Samuel Storm (Under uomini), fermo a quota 5. Balzo di quota invece per i Maneskin (Gruppi), la band ha entusiasmato tutti con l’esibizione di Beggin nello scorso Live tanto che la loro quota vittoria è scesa bruscamente, da 15 a 6. Il gruppo scavalca così Andrea Radice (Over), che da 7 sale a 7.50.

Stabile Camille Cabalterra, la cui vittoria vale 9. Gli scommettitori sono d’accordo con i bookie, la più giocata è infatti la Bellanza, con il 30% delle puntate. Seguono Licitra, con il 25% delle preferenze, e i Maneskin, con il 15%.

Novità sulla lavagna Sisal Matchpoint, da oggi si potrà scommettere anche sul “Primo giudice senza artisti”, ovvero chi tra Fedez, Levante, Mara Maionchi e Manuel Agnelli, resterà per primo senza concorrenti. La gara, al momento, vede i giudici Fedez e Levante già con un concorrente in meno, mentre sono ancora al completo le squadre di Manuel Agnelli e Mara Maionchi. Secondo i bookmaker il primo a rimanere a secco di artisti sarà però Agnelli, a 2.50, seguito a poca distanza da Fedez, a 2.65. Al sicuro la Maionchi, a 5, e Levante, a 5.50.