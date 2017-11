Vaccino per la prevenzione della leishmaniosi

MSD Animal Health (conosciuta negli Stati Uniti e in Canada come Merck Animal Health ) ha annunciato oggi la nuova collaborazione con Laboratorios LETI per la distribuzione di LetiFend®, il primo vaccino ricombinante registrato in Europa per la prevenzione della leishmaniosi canina, una grave malattia causata dall’infezione del parassita Leishmania infantum (L. infantum). In base all’accordo siglato, MSD Animal Health ha i diritti esclusivi di distribuzione del vaccino in Francia, Italia, Grecia e nel Regno Unito. LETI manterrà i diritti di distribuzione in Spagna e Portogallo.

“Siamo entusiasti di questa collaborazione con MSD Animal Health per la distribuzione di LetiFend”, ha dichiarato Jaime Grego, Presidente di Laboratorios LETI. “La loro esperienza sui vaccini e la loro capillare presenza commerciale aiuteranno a rendere questo importante prodotto disponibile al maggiore numero di veterinari e proprietari di animali domestici, e consentirà al contempo di prevenire la diffusione della leishmaniosi canina in Europa”.

La leishmaniosi, presente in molti paesi europei e nelle aree più calde del mondo, è un’infezione diffusa dalle femmine dei flebotomi. I cani infettati possono non mostrare segni clinici, ma quelli con sintomi di malattia attiva, quali febbre, alopecia, perdita di peso e piaghe della pelle, richiedono un trattamento di lungo termine ed un regolare monitoraggio[i]. I cani infetti possono contribuire alla diffusione della malattia all’uomo[ii].

Classificata come ‘Malattia Tropicale Trascurata’ (‘Neglected Tropical Disease’ – NDT) dall’Organizzazione Mondiale della Sanità[iii], contro di essa si dispone di poche opzioni terapeutiche, e questo aumenta l’importanza della vaccinazione per rafforzare la risposta immunitaria prima che avvenga l’infezione.

“Come leader nel settore biologico, MSD Animal Health ha una solida esperienza nel fornire una gamma di prodotti vaccinali a livello globale per le malattie degli animali”, ha affermato il Dr. Hans-Guenther Dittrich, Vicepresidente Regionale MSD Animal Health di Europa, Medio Oriente, Nord Africa e Russia,. “Siamo lieti di collaborare con LETI per la distribuzione di LetiFend®, che si aggiunge al nostro portafoglio di prodotti per animali da compagnia, e rafforza il nostro impegno a proteggere e migliorare la salute degli animali.”

I termini dell’accordo non sono stati divulgati. Il prodotto dovrebbe essere distribuito in Francia, Italia, Grecia e Regno Unito nei prossimi mesi.