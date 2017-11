Dopo essersi aggiudicato il Premio Gran Guinigi 2017 durante l’ultima edizione di Lucca Comics & Games nella categoria miglior serie, torna a far parlare di sé l’ormai leggendario UT. Personaggio quanto mai enigmatico e dalle caratteristiche davvero originali, UT nasce dalla mente di Corrado Roi, virtuoso artista tra i principali interpreti di Dylan Dog, e dalla penna di Paola Barbato, che ha sceneggiato la miniserie del 2016, molto apprezzata da critica e pubblico.

Arriva infatti in libreria e in fumetteria dal 16 novembre UT. L’INIZIO, un nuovo inedito volume che racconta da dove ebbe inizio la saga che ha appassionato i fan di Roi-Barbato. Siamo in un mondo futuro in cui l’umanità è scomparsa e quel che resta del pianeta è popolato da nuove specie simili all’uomo ma governate solo da bisogni primordiali. In questo universo di desolazione, dove non esistono quasi i sentimenti e le vecchie strutture sociali e interpersonali sono solo un vago ricordo, si muove UT, una creatura elementare feroce e infantile. Ma qual è l’origine delle case? E come è cominciato tutto?