Tiziano Ferro: “Il mestiere della vita Urban vs Acoustic”

Il 10 novembre arriva in tutti i negozi la special edition dell’album MULTIPLATINO “Il Mestiere Della Vita”.

La nuova confezione aggiunge al CD album originale, un disco inedito con una selezione di brani reinterpretati da Tiziano Ferro in versione urban / acoustic e 4 bonus track.

Ospite d’eccezione la giovane cantautrice Levante con la quale Tiziano ha duettato in Valore Assoluto.

Le bonus track del disco comprendono: il successo internazionale No Vacancy con gli One Republic, la cover di Luigi Tenco Mi Sono Innamorato Di Te – che ha aperto l’edizione 2017 del festival di Sanremo – e i remix

Tiziano Ferro sarà ospite del programma di Roberto Bolle e conferma che non ha un suo progetto per la tv … se arriva una proposta interessante da chi la TV la sa fare, però ci penso.

“Volevo dare nuova vita al disco e fare qualcosa di diverso mi sono molto divertito. È nato questo nuovo progetto che sta tra la produzione urbana e quella cantautorale acustica.

Ho ricantato tutto, pensato e ri-arrangiato tutto. Ci sono collaborazioni internazionali nate con molta spontaneità, in America fare musica è un mestiere normale e quando c’è quella semplicità tutto succede in una settimana. Ho proprio riprodotto il disco e anche il canto è cambiato, lo studio è la mia dimensione ideale è quella che mi piace di più.

Nel disco anche un feat. di Levante in Valore Assoluto brano che ha proprio scelto l’artista siciliana, la sua interpretazione è di una tenerezza enorme, un’energia fresca e potente.

Il 2018 sarà l’anno della scrittura, voglio dedicarmi a questo, il mio mestiere è scrivere canzoni. Sono una persona molto spirituale quello che non riesco a fare lo consegno a Dio, alla meditazione, al pensiero per gli altri”.

Tiziano Ferro