Disponibile dal 24 novembre per tutte le radio il nuovo singolo di THE BASTARD SONS OF DIONISO, dal titolo “Cambogia”. Il brano anticipa la pubblicazione del disco omonimo, il prossimo 1 dicembre.

“Occorre essere se stessi, fino alla fine della battaglia, della propria. Un senso di questo lavoro, la dedica ad un amico: “siamo soli a miliardi”, dietro la nostra consolle, a mixare una vita. Un manifesto, una dichiarazione d’intenti: saremo sempre noi”. TBSOD