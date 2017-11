Teatro Nuovo: Malika Ayane presenta “Non solo 25…”

In vista della Giornata Internazionale per l’eliminazione delle violenze sulle donne che si celebra il 25 novembre in tutto il mondo, Malika Ayane, artista attenta e sensibile a queste problematiche, ha ideato e organizzato una serata per sensibilizzare il pubblico sulla tematica degli abusi sulle donne: NON SOLO 25… in programma giovedì 16 novembre alle ore 21.00 al Teatro Nuovo di Piazza San Babila a Milano.

Malika per l’occasione ha voluto coinvolgere alcuni amici, artisti del panorama musicale e della comicità italiana, che si alterneranno sul palcoscenico, presentati dalla poliedrica cantautrice: i Boiler e Alessandro Betti, Brunori sas, Katia Follesa, Nuzzo Di Biase, Roy Paci, Tommaso Paradiso (TheGiornalisti), Thomas e i Wuz.

Il ricavato sarà interamente devoluto ai progetti di assistenza e accoglienza psicologica e legale realizzati da FARE X BENE ONLUS nei confronti delle vittime di discriminazioni, abusi e violenze, soprattutto donne e madri e ai corsi e percorsi di educazione alle differenze di genere e lotta a ogni forma di discriminazione, bullismo e cyberbullismo nelle scuole di tutta Italia.

Durante la serata, patrocinata dal Comune di Milano, saranno letti alcuni brani di libri sulla tematica della violenza contro le donne e in particolare dal libro di Valentina Pitzalis, Nessuno può toglierti il sorriso, edito da Mondadori.

Attiva protagonista e testimonial dei progetti nelle scuole di FARE x BENE Valentina è una giovane ragazza sarda tristemente salita alla ribalta delle cronache per una storia di violenza subita.