Teatro Niccolini Firenze: Quartetto Orchestra Fiorentina

Un violino costruito da Giovanni Battista Gabrielli nel 1764. Da cui un altro liutaio fiorentino, stavolta dei giorni nostri, Carlo Vettori, ha tratto ispirazione per la realizzazione di un quartetto d’archi che domenica 19 novembre risuonerà al Teatro Niccolini di Firenze, nelle mani del Quartetto dell’Orchestra da Camera Fiorentina.

Appuntamento alle ore 21 – biglietto 15 euro – nell’ambito della rassegna “I concerti dei Quartetti della liuteria toscana”. Marco Lorenzini e Riccardo Capanni (violini), Leonardo Bartali (viola) Iacopo Luciani (violoncello) proporranno il “Quartetto in sol maggiore KV 387” di Wolfgang Amadeus Mozart, il primo dei sei lavori dedicati ad Haydn e accompagnati dalla celebre lettera in cui Wolfgang affida i suoi figli all’illustre padrino.

E lo stile di Haydn aleggia anche nel secondo brano della serata, quel “Quartetto per archi do minore, op. 18 n. 4” che Ludwig van Beethoven composte a cavallo tra ‘700 e ‘800, mettendo in risalto soprattutto il primo violino, in questo caso affidato all’esperto Marco Lorenzini.

Il concerto – organizzato in collaborazione con in collaborazione con A.Gi.Mus.- sarà aperto da un breve video dedicato al lavoro dei liutai toscani, ideato da Gaia Giannangeli e realizzato da Juri Ciani per l’Osservatorio dei Mestieri d’Arte.

Dal 1988 Marco Lorenzini è primo violino dell’Orchestra da Camera Fiorentina, con la quale vanta centinaia di concerti in Italia e all’estero. Insieme all’arpista Patrizia Pinto ha preso parte alla realizzazione di un cd dedicato all’arte liutaria di Carlo Vettori.

“I concerti dei Quartetti della liuteria toscana” sono organizzati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e dall’Orchestra da Camera Fiorentina in collaborazione con l’Associazione Osservatorio dei Mestieri d’Arte. Con il patrocinio di Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze.

Programma concerto domenica 19 novembre

W.A. Mozart – Quartetto in Sol Maggiore K 387

L. V. Beethoven – Quartetto per archi n. 4 in do minore, op. 18 n. 4

Inizio concerto ore 21