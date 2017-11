Teatro Nazionale di Milano: “Pinocchio Cuor Connesso”

Il Teatro Nazionale CheBanca!, per il quarto anno consecutivo, rivolge la sua attenzione anche ai più piccoli con spettacoli dedicati per avvicinare già in tenera età bambini e ragazzi al mondo del teatro.

Nella nuova stagione 2017/2018 il teatro apre le sue porte ai bambini e i ragazzi con lo spettacolo “PINOCCHIO – Cuor Connesso”.

Questa nuovissima produzione, ideata e diretta da Chiara Noschese, sarà una rivisitazione dell’omonimo classico della letteratura per ragazzi. Ambientato nell’epoca presente condurrà il pubblico in sala a seguire il viaggio, ricco di allegorie e simbologie moderne, del burattino di legno per diventare un bambino in carne ed ossa e successivamente, quindi, un vero uomo.

Il Paese dei Balocchi sarà sempre lì ad aspettarlo, agli occhi dei nostri giovani rimarrà sempre la “grande tentazione”, nascondendo in verità insidie e bugie, e presentandosi, in questa versione teatrale, nelle sembianze del -mondo virtuale-, il web.

Lo spettacolo sarà in scena dall’11 novembre al 14 gennaio con repliche il sabato pomeriggio e la domenica mattina. Sono previste su richiesta repliche infrasettimanali per le scuole. Inoltre da gennaio 2018 lo spettacolo potrà essere rappresentato direttamente nelle scuole adeguatamente attrezzate che ne faranno richiesta.

Prevendite

Info per acquisto biglietti:

www.teatronazionale.it – www.ticketone.it

Biglietteria Teatro Nazionale CheBanca!

Via Giordano Rota 1 – 20149 Milano

Aperta da martedì a domenica dalle ore 14.00 alle ore 19.00

Infoline Tel. 02 00640888 orario 15:00 – 18:00 da mercoledì a sabato

Per gruppi min. 10 pax: 02/00640859 – 02/00640835 b2b@stage-entertainment.com