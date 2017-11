Teatro Menotti, Milano: “Moby Dick”

Dal 14 al 19 novembre – Teatro Menotti – Milano

Un’azione collettiva per parlare di migrazione a bordo della baleniera Pequod con l’intero equipaggio del romanzo di Melville. Debutta in prima milanese il 14 novembre Moby Dick, una produzione Pleiadi Art Productions e Campsirago Residenza, tappa finale del progetto Itaca che ha condotto la compagnia per tre anni in giro per la Grecia tra campi profughi e racconti di esodi dimenticati.

In scena un Ismaele di una tenerezza disarmante, inesperto marinaio – interpretato da Mariasofia Alleva – che decide di navigare negli abissi esponendosi a tutte le manovre ipnotiche del capitano Achab – che compare in un video registrato, inquentante presenza assenza, interpretato da Joseph Scicluna, scomparso lo scorso anno e a cui la compagnia dedica lo spettacolo.

L’equipaggio alterna scene collettive a scene di profondità individuale, mettendo in risalto le tensioni esistenziali dei personaggi fedeli all’opera di Melville e calati dalla regia di Michele Losi in uno spazio metafisico ed evocativo.

In un’alternanza di registri, tra ironici siparietti e scene drammatiche, un romanzo che scompare nelle profondità prima di esplodere in superfice e che la compagnia affronta immergendo lo spettatore in atmosfere plumbee e salmastre.

È il linguaggio evocativo che porta in scena il mare, grazie a un impianto scenico di forte impatto visivo esaltato da un potente soundscape teatrale. Il paesaggio sonoro di Diego Dioguardi è quello in cui si muove la balena bianca e nasce dalla rielaborazione e dal mix in chiave elettronica di suoni e di strumenti della tradizione occidentale e orientale (dal violoncello ai tamburi Taiko) quasi a rievocare il Pequod, nave americana con forti alberi di legno giapponese.

E su quel pontile, dove tutto ha inizio e fine, le partiture fisiche e corali raccontano la vita quotidiana a bordo della nave, le ripetitive e cicliche azioni che intervallano la grande attesa.

Teatro Menotti

via Ciro Menotti 11 – Milano

tel. 02 36592544

biglietteria@tieffeteatro.it

ORARI DEGLI SPETTACOLI

Lunedì: RIPOSO

Martedì, Giovedì, Venerdì, : h. 20.30 / Mercoledì e Sabato: h. 19.30 / Domenica: h. 16.30

PREZZI BIGLIETTI

Intero: 29.50€

Ridotto Over 65/Under 14: 15.50 €

Martedì e Mercoledì prezzo unico 15,50€