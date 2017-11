Teatro Duse: “Con la testa e con il cuore si va ovunque”

“Con la testa e con il cuore si va ovunque”, lo spettacolo teatrale tratto dall’omonimo libro che racconta la storia di Giusy Versace, alza di nuovo il sipario. Dopo le tappe di Milano, Roma e Mestre questa volta sarà ospite del teatro Duse di Bologna mercoledì 29 novembre alle ore 21.

Un racconto coinvolgente, emozionante, spontaneo ed ironico di una donna coraggiosa che ha fatto di un evento drammatico uno stile di vita solare e pieno di energia. Una testimonianza di gioia, fede e un costante invito a non arrendersi mai davanti a nessun ostacolo.

“La mia vita è divisa a metà, c’è un prima e un dopo. Il confine è un guard-rail che si strappa le mie gambette dal ginocchio in giù, il 22 agosto del 2005. Avevo 28 anni… sapevo chi ero ed ero abituata a contare soprattutto sulle mie forze: questo mi faceva sentire al sicuro, imbattibile. In un secondo è sparito tutto. Di fronte a me, un confine. E una scelta: attraversarlo oppure no. Provare a guardare oltre o rimanere attaccata ad un passato che non esisteva più. Credo di aver fatto la scelta giusta…”

Si descriveva così Giusy Versace, calabrese d’origine e milanese d’adozione, nel suo libro diventato best seller Mondadori “Con la testa e con il cuore si va ovunque” e si racconta così oggi nell’omonimo spettacolo teatrale, che nelle precedenti tappe ha raccolto grande successo.

Ancora una volta, lo spettacolo sarà diretto dal regista Edoardo Sylos Labini, con le coreografie di Matteo Bittante e dello stesso Raimondo Todaro. Con lei, sul palco, ci sarà come sempre il popolare ballerino Raimondo Todaro con il quale vinse nel 2014 la decima edizione di “Ballando con le Stelle”. Confermata la presenza di un altro grande artista e amico di Giusy, il cantante pop Daniele Stefani, che anche stavolta accompagnerà la serata con i suoi brani. Solo nella tappa di Bologna, un momento musicale dello spettacolo sarà arricchito dalle 18 voci della Corale Polifonica SS Giuseppe Ignazio.

“Sono felice di portare il mio spettacolo anche qui a Bologna, città che per un periodo mi ha adottata perché proprio qui vicino, a Budrio ho mosso i miei primi passi dopo l’incidente – commenta la Versace – e sono felice che Andrea Nobili, il tecnico che mi ha messo in piedi, avrà un ruolo nello spettacolo poiché è una delle voci del coro. Devo ringraziare, se pur fatto anche altre volte, le 3 aziende che ci accompagnano in questa piccola tournée: Divani&Divani, Vivigas e in modo particolare PMG Italia! Mi ha commossa il dottor Accorsi, titolare di quest’ultima, che non solo ci ha dato un pulmino personalizzato col quale ci spostiamo in questi mesi per promuovere lo spettacolo ma proprio sulla tappa di Bologna si è mosso come se lo spettacolo fosse il suo, comprando numerosi biglietti per dare ulteriore supporto anche alla nostra onlus Disabilinolimits. L’affetto e la stima che ci stanno dimostrando, ci danno la carica giusta per affrontare questa tappa con ancora più energia!”

Diverse sono le tipologie di biglietti disponibili: platea (26 euro), prima galleria e palchi (22 euro), seconda galleria (20 euro). Gratuito per disabili. I biglietti sono in vendita presso la biglietteria del teatro Duse (dal martedì al sabato, dalle 15 alle 19 e da un’ora prima l’inizio degli spettacoli) via Cartoleria 42, tel: 051 231836. Oppure sono acquistabili online su Vivaticket.

Una parte dell’incasso sarà devoluto alla Disabili No Limits Onlus, l’associazione creata e guidata proprio dalla Versace per aiutare e regalare attrezzatura sportiva, di vario genere, a persone disabili che vogliono iniziare a praticare sport.

L’ultima tappa di questa tournée è in programma sabato 16 dicembre al teatro Puccini di Firenze.