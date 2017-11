Teatro Cyrano: “Forever Friends”

Cinque amiche a Parigi per ritrovarsi, riscoprirsi e raccontarsi nella piece teatrale scritta da Valentina Coccia.

Dopo aver entusiasmato il pubblico per sei serate, Forever Friends torna di nuovo in scena questa volta in una nuova location, il Teatro Cyrano.

Ispirato al blog di Valentina Coccia, nato con l’intento di riportare a parole i fatti rocamboleschi ma spesso decisamente “normali” della sua vita insieme a quella delle proprie amiche, lo spettacolo teatrale narra la storia di cinque amiche che si ritrovano per un weekend a Parigi, pronte a lasciarsi alle spalle per qualche giorno la propria routine e per ritrovare l’intimità dei loro rapporti, ma soprattutto per ritrovare ognuno se stessa.

Forever Friends, scritto da Valentina Coccia e diretto da Alessandro Prete, attore e regista che ha già regalato al teatro spettacoli come L’Ultima Notte e Il Sogno di una vita, racconta la storia di cinque giovani ragazze che hanno bisogno di una pausa dalla vita di tutti i giorni. Ad arrivare nella casa parigina di Lucia (Daniela De Bartolomeis), sono Didi (Vita Pugliese), Chicca (Federica Ambrogio), Cecia (Cristina Del Grosso) e Titti (Michela Ronci).

I programmi di andare a vedere l’Opera e poi di dedicarsi una cena da favola saltano tutti e le giovani amiche si ritrovano così a trascorrere una serata tra confessioni, risate, sogni, incomprensioni, litigi e grandi verità. È così che la storia va avanti, tra up and down continui e “montagne russe” di emozioni, fino ad arrivare al finale, dove le maschere di tutte cadranno, e finalmente le scopriremo semplicemente per quelle che sono.

Da giovedì 23 a domenica 26 novembre al Teatro Cyrano di Roma