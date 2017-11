Teatro Celebrazioni – Risate di cuore:”Ho scagliato la prima pietra”

Risate di Cuore, la rassegna teatrale organizzata da Couponlus a favore delle Onlus, si articola in diverse serate al Teatro Celebrazioni di Bologna che vedranno esibirsi alcuni dei più celebri comici delle trasmissioni di successo “Zelig” e “Colorado”, tutti uniti dal desiderio di aiutare cinque tra le principali Onlus della città che hanno aderito al progetto.

Mercoledì 15 novembre sarà la volta di Giovanni Cacioppo con Ho scagliato la prima pietra. Giovanni Cacioppo, celebre comico di “Zelig” e “Colorado” e attore di film di successo con Aldo, Giovanni e Giacomo, Claudio Bisio e Vincenzo Salemme, sarà sul palco per un’ora e mezza di umorismo travolgente. Ad essere messo in scena uno spaccato ironico sull’uomo di oggi, sulle situazioni paradossali della vita quotidiana e sulla dipendenza mediatica, con particolare riferimento all’uso eccessivo dei social network. L’intero ricavato della serata sarà devoluto alla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori).

Da annotare in agenda anche gli altri appuntamenti di Risate di cuore:

– 18 gennaio (ore 21.00): Giuseppe Giacobazzi e Duilio Pizzocchi in Attenti a quei due daranno spettacolo per FANEP.

– 14 marzo (ore 21.00): Paolo Migone si esibirà in Completamente spettinato per Ageop.

– 18 aprile (ore 21.00): Duilio Pizzocchi e un grande comico…a sorpresa saranno i protagonisti di Patacca Story per ANT.

I biglietti hanno un costo di 25,00 € e sono acquistabili presso le biglietterie del Teatro Il Celebrazioni e del Teatro EuropAuditorium, oppure online sui circuiti VivaTicket e TicketOne.