Teatro Arcimboldi Milano: “Biancaneve e i Sette Nani”

Teatro degli Arcimboldi – 20 e 21 gennaio 2018 ore 16.00

Si rinnova, come ormai ogni anno, l’appuntamento degli allievi dell’Accademia Ucraina di Balletto.

Dopo il SOLD OUT della scorsa stagione e a grande richiesta, torna BIANCANEVE E I SETTE NANI, che si alternerà nei tre giorni di programmazione allo straordinario balletto ispirato all’omonimo capolavoro di Miguel de Cervantes, Don Quixote.

Realizzato per la prima volta in questa versione al teatro dell’Opera di Kiev nel 1975, questo spettacolo è una produzione per bambini e genitori ed è un modo per avvicinare i più piccini al mondo del teatro e della danza attraverso la famosissima e amatissima favola dei Fratelli Grimm. Gli animali del bosco, i fiori e le piante prenderanno vita e vi porteranno nel magico mondo di Biancaneve, mentre i sette buffi nani saranno protagonisti di momenti di grande divertimento e risate. Il tutto su note musicali appassionanti e con vivaci e colorati costumi.