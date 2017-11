SOS Il Telefono Azzurro Onlus: Progetto “Dico No al bullismo”

SOS Il Telefono Azzurro Onlus seleziona 36 giovani volontari, tra i 18 e i 28 anni, all’interno del Piano Servizio Civile Nazionale 2017 con il progetto “Dico No al bullismo” per le sedi di Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino.

Il Progetto “Dico no al bullismo”, in linea con la funzione pedagogica del Servizio Civile Nazionale e con la mission dell’Associazione, ha l’obiettivo di coinvolgere un numero sempre crescente di giovani alla partecipazione attiva e alla riflessione sul tema dei diritti dell’infanzia attraverso metodi innovativi e di partecipazione.

In particolar modo, l’iniziativa ha l’obiettivo di prevenire l’influenza del fenomeno del bullismo nelle scuole dei territori coinvolti, di promuovere nei giovani la capacità di comprendere e gestire le potenzialità e i pericoli della Rete e di rafforzare il dialogo familiare purtroppo sempre più in calo.

I volontari che verranno selezionati all’interno del Piano di Servizio Civile Nazionale 2017, saranno chiamati ad affiancare e supportare tutte le figure professionali dell’Ente nella realizzazione di attività di sensibilizzazione e di formazione sulle tematiche sopracitate, al fine di maturare momenti di autonomia gestionale e organizzativa.

Il servizio Civile prevede un impegno di 30 ore distribuite su 5 giorni a settimana, il riconoscimento di un contributo mensile di € 433,80 e la partecipazione di un percorso formativo, al termine del quale verrà rilasciato un attestato di partecipazione con l’indicazione delle attività svolte durante l’anno e le competenze acquisite.

Le candidature dovranno essere consegnate entro le ore 14 di lunedì 20 Novembre 2017 attraverso le modalità e con la documentazione indicate sul sito www.azzurro.it alla sezione Azzurro Blog, mentre maggiori informazioni potranno essere richieste agli indirizzi email serviziocivile@azzuro.it e coordinamentovolontari@azzurro.it o chiamando il numero 059/7872612.

Gli interessati potranno inviare la propria candidatura:

• Tramite raccomandata a/r indirizzata a SOS Il Telefono Azzurro Onlus, Via Emilia Est 421, 41100 Modena

• Tramite PEC a ernesto.caffo@pec.azzurro.it, oggetto della mail: “Domanda di partecipazione al Servizio Civile – Bando 2017”

• Consegnandola a mano presso le sedi di Telefono Azzurro a Roma, Milano, Firenze, Torino, Napoli e Palermo negli orari indicati nel sito dell’Associazione.