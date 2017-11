Shawn Mendes vincitore dell’edizione 2017 degli Mtv Ema

HAWN MENDES, che il 3 novembre ha pubblicato il suo album “MTV UNPLUGGED”, è stato il vincitore dell’edizione 2017 degli MTV EMA portandosi a casa il premio per la migliore canzone (“There’s nothing holding me back”), per il miglior artista e per la categoria biggest fan.

Il suo ultimo album “MTV UNPLUGGED” è stato registrato durante un set intimo al Ace Hotel di Los Angeles.

Nel disco le versioni spogliate di alcuni dei brani più famosi di Mendes come “There’s Nothing Holdin’ Me Back” (certificato 3 volte Platino in Italia), “Mercy” (certificato 2 volte Platino in Italia) e “Stitches” (5 volte Platino) a cui si aggiungono brani come la cover dei Kings of Leon “Use Somebody” in un medley con il suo successo “Teat you better” (certificato 4 volte Platino in Italia).

Questa la tracklist completa:

1. There’s Nothing Holdin’ Me Back

2. Ruin

3. Stitches

4. Three Empty Words

5. Patience

6. Bad Reputation

7. Don’t Be A Fool

8. Roses

9. Mercy

10. Never Be Alone

11. Use Somebody/ Treat You Better

SHAWN MENDES è il nuovo fenomeno della musica pop, capace di raggiungere per la seconda volta la vetta della classifica album grazie all’ultimo disco “ILLUMINATE” (disco certificato ORO in Italia) e per la seconda volta la vetta della classifica radio con “There’s Nothing Holdin’ Me Back” Neppure 18enne era già stato inserito da Time Magazine tra i teenager più influenti del mondo (nel 2014), è stato scelto da Billboard come la prima “Music Vine Star” ed è stato incoronato da TeenVogue come “The Real Deal”. Nel 2015 SHAWN ha aperto alcuni concerti del 1989 World Tour di Taylor Swift e il suo concerto neworkese alla Radio City Music Hall è andato sold out in 5 minuti. Shawn ha vinto il People Choice Award come “Favorite Breakthrough Artist” e gli MTV Europe Music Award come “Best New Artist”. Shawn è stato nominato per 3 Billboard Music Awards come Miglior Artista, Miglior Artista Maschile e Miglior Artista Social ed è il primo artista under 20 a raggiungere la vetta della classifica Billboard per ben 3 volte.