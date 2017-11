Shakira: Tour posticipato al 2018

Live Nation e Shakira sono spiacenti di informare che, su ordine del medici, la leg europea dell’“El Dorado World Tour” di Shakira sarà posticipata al 2018.

A causa di un’emorragia alle corde vocali, i dottori hanno consigliato alla cantante di riposare e non esibirsi, in modo da riprendersi e guarire prima della partenza del suo tour mondiale, al fine di evitare danni alla voce.

Shakira è profondamente dispiaciuta di posticipare le date dei suoi concerti che sarebbero dovuti cominciare questa settimana, ma è al tempo stesso concentrata sul recupero e la guarigione in modo da tornare ad esibirsi al meglio della sua forma.

Shakira ringrazia tutti i suoi fan per la fedeltà, la pazienza e il loro supporto in questo momento difficile. I biglietti per lo show del 3 dicembre 2017 al Mediolanum Forum d’Assago di Milano rimarranno validi per la nuova data che sarà annunciata nei prossimi giorni. Ulteriori informazioni verranno comunicate successivamente.