Selton: ” Manifesto Tropicale” album di inediti

Dal 10 novembre i SELTON presenteranno dal vivo, con l’energico live che li ha resi famosi in Italia e all’estero, “MANIFESTO TROPICALE”, il loro ultimo album di inediti pubblicato il 1 settembre dalla Universal Music.

Un disco dedicato ai sentimenti, ai ricordi e ai viaggi, senza confini geografici o culturali. Gli stili si incontrano e si intrecciano per dar vita a un solo linguaggio, capace di tradurre in maniera inedita il mondo contemporaneo. Lo stesso accade per le lingue, che si intrecciano perfino all’interno di uno stesso pezzo: italiano, portoghese, inglese, importa poco, affinchè tutto possa risultare quasi nuovo, inaspettato, magico.

CALENDARIO DEI CONCERTI

10/11 S. Maria A Vico (CE) – SMAV

11/11 Molfetta (BA) – Eremo Club

16/11 Parma – Barezzi Festival @ Auditorium (opening Maria Gadú)

18/11 Milano – Santeria Social Club

25/11 Roncade (TV) – New Age club

01/12 Roma – MONK

02/12 Modena – OFF

08/12 Bologna – Teatro Comunale

13/12 Padova – Mame club

21/12 Torino – sPAZIO211

22/12 Brescia – Latteria Molloy

23/12 Firenze – Auditorium Flog

30/12 Rimini – Bradipop