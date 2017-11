Revoca e integrazione comunicato chiusure – Msmt

Dalle ore 21:00 di Martedì 7 Novembre alle ore 05:00 di Mercoledì 8 Novembre 2017, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova) nella tratta compresa tra Tortona (Km 63+647) e Interconnessione A7-A26 (Km 72+120). Contestualmente sarà chiuso al traffico il casello di Tortona (Km 63+647) in entrata per la medesima carreggiata sud. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Autostrada ai caselli di Serravalle Scrivia (Km 84+496) per il traffico diretto a Genova e Novi Ligure (A26, Km 9+120) per quello diretto a Savona-Ventimiglia.

Dalle ore 21:00 di Giovedì 9 Novembre alle ore 05:00 di Venerdì 10 Novembre 2017, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova) nella tratta compresa tra Tortona (Km 63+647) e Interconnessione A7-A26 (Km 72+120). Contestualmente sarà chiuso al traffico il casello di Tortona (Km 63+647) in entrata per la medesima carreggiata sud. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Autostrada ai caselli di Serravalle Scrivia (Km 84+496) per il traffico diretto a Genova e Novi Ligure (A26, Km 9+120) per quello diretto a Savona-Ventimiglia.