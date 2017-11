Real Time: Paolo Ciavarro, a scuola da Maria De Filippi

Grandi novità per la scuola di “Amici di Maria De Filippi” che parte il 20 novembre, dal lunedì al venerdì alle 13:50, in esclusiva per il quinto anno consecutivo su Real Time (Canale 31).

Classe 1991, Paolo Ciavarro affiancherà Stefano e Marcello nel day time. Un trio che si annuncia scoppiettante e che seguirà passo dopo passo gli aspiranti allievi della scuola televisiva più famosa d’Italia.

E anche quest’anno sono tanti i candidati della scuola di “Amici di Maria De Filippi”, un percorso lungo e faticoso dove si incrociano desideri, speranze, passioni e sacrifici dei giovani che affronteranno le prove con il massimo dell’impegno per riuscire ad arrivare al serale.

Prestigioso il corpo insegnante, presentato nel day time del 18 novembre, composto da: Bill Goodson, Giusy Ferreri e Paola Turci (le novità di quest’anno), per proseguire con Rudy Zerbi, Carlo Di Francesco, Alessandra Celentano, Garrison, Veronica Peparini.

E quest’anno gli allievi saranno supportati anche da tre tutor d’eccezione: Annalisa, Giovanni Caccamo e Michele Bravi.