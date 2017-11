Premio “Radicchio d’oro” 2017

Nel magnifico Teatro Accademico di Castelfranco Veneto, capolavoro del ‘700 dell’architetto Francesco Maria Preti, il “Premio Radicchio d’oro” celebrerà lunedì prossimo 13 novembre, alle ore 18, la sua diciannovesima edizione, assegnando riconoscimenti all’eccellenza nello sport, nell’enogastronomia, nella cultura e nella solidarietà.

La cerimonia dell’assegnazione dei premi nel teatro della città, accolta dall’Amministrazione comunale, è un’ulteriore garanzia di successo e una novità nella storia della manifestazione che poi proseguirà con la cena di gala nella sua casa tradizionale, l’Hotel Fior.

Ecco i nomi dei premiati:

l’attore Christian De Sica, il giornalista del TG1 Vincenzo Mollica, il disegnatore e vignettista satirico Francesco Tullio Altan, lo chef Antonello Colonna, la Reyer Basket Venezia, il giornalista Carlo Sassi, curatore fin dalla sua nascita, nel 1967, della moviola televisiva, il giovane musicista Giovanni Andrea Zanon.

Per il Premio DOP alla trevigianità, Giuseppe Da Re; per l’enogastronomia, il ‘gastronauta’ Davide Paolini; per l’internazionalizzazione del radicchio di Treviso: Renzo Piraccini.

Il premio per l’impegno civile e la solidarietà sarà assegnato a Sammy Basso e A.I. Pro. SA. B. onlus.

Si rinnova così un appuntamento che ha mantenuti intatti nel tempo la vitalità e il clima di festa che ne segnarono l’avvio nel 1999 per merito di Egidio Fior, il cui sogno, realizzato, rimane quello di dare lustro alla sua professione e alla sua terra.

La giornata di lunedì, che darà anche ufficialmente il via alla rassegna gastronomica “Da novembre a febbraio, a tavola nei Ristoranti del Radicchio”, vedrà in scena tanti protagonisti, in testa naturalmente i premiati, personalità scelte dagli organizzatori per i loro comuni sentimenti, le stesse passioni e gli stessi valori.

Al centro, come un re, il radicchio di Treviso, il fiore che si mangia, il “signore” del Premio, il più atteso tra i prodotti autunnali: il rosso precoce, il tardivo, la rosa di Castelfranco che si preparano ad essere gustati secondo le sfiziose ricette dei Ristoranti del Radicchio.

Madrina del Premio è Alice Rachele Arlanch, la ragazza trentina di 22 anni eletta Miss Italia due mesi fa a Jesolo. Interverranno con lei le miss venete Anna Bardi, Miss Miluna 2017 e Linda Pani, Miss Equilibra e Miss Social Optima 2017.

Conduttrice della cerimonia di premiazione è la giornalista Savina Confaloni, presente il saxofonista Andrea Poltronieri.