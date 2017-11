Porto Cesareo: Giornata Donazione Sangue

La sezione FIDAS Porto Cesareo organizza per domenica 12 novembre 2017, dalle 08.00 alle 11.30, in Via Piccinni – Largo Scuole Medie, una Giornata di donazione del sangue con l’utilizzo dell’Emoteca della ASL Lecce e, quindi, con la presenza del personale medico ed infermieristico del reparto di Medicina Trasfusionale dell’Ospedale “San Giuseppe” di Copertino.

Donare sangue significa donare una parte di sé e della propria energia vitale a qualcuno che sta soffrendo, ma significa anche garantire al donatore un controllo costante del suo stato di salute.

Si confida nella generosità dei cittadini di Porto Cesareo, e di quanti in questo fine settimana si trovino a trascorrere una vacanza, affinché possano essere raggiunti lusinghieri risultati in termini di donazioni.