Partnership tra Amazon.it e MilanBergamoAirport.it

Amazon, la più grande web retail company al mondo, fa la sua comparsa nella home page dell’Aeroporto di Milano Bergamo (wwwmilanbergamoairport.it), in calce al menu a tendina dedicato ai servizi acquistabili. Una partnership che prende il via nella settimana dedicata al Black Friday e promette di produrre ulteriori vantaggi ai viaggiatori e quanti

consultano il sito web ufficiale dell’aeroporto per accedere alle varie tipologie di servizi, comprendenti tra gli altri prenotazione parcheggi, acquisto fast track e vip lounge.

Con un semplice click si accede alla vetrina con le migliori promozioni offerte ogni giorno da amazon.it. L’indirizzamento diretto rappresenta una ulteriore agevolazione per visualizzare la pagina che racchiude la vetrina degli sconti e selezionare le categorie di proprio interesse.

La collaborazione avviata dall’Aeroporto di Milano Bergamo con Amazon.it si aggiunge a quelle già in essere, tra cui quella con il servizio di consegna di fiori a domicilio in tutto il mondo di Interflora, che riconosce lo sconto

del 10% a chi prenota attraverso il sito web milanbergamoairport.it