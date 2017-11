Lunedì 13 novembre, ore 18:00, all’interno della splendida location di Palazzo delle Stelline sita nel cuore di Milano, in corso Magenta n°61, davanti il santuario di Santa Maria delle Grazie sede del Cenacolo di Leonardo da Vinci, si terrà la presentazione di “O Capiamo O Moriamo”, nuovo libro di Mario Adinolfi.

Con “O Capiamo O Moriamo”, come nel suo precedente libro, Adinolfi non ha peli sulla lingua e spinge a riflettere, analizzare e ragionare sui temi che la nostra società vive negli ultimi decenni e su cui troppo spesso “è meglio non esporsi e non sapere”.

Mario Adinolfi, direttore de la Croce quotidiano e presidente nazionale del Movimento Politico “Popolo della Famiglia” in “O Capiamo O Moriamo” parla di ideologia gender, della distruzione della famiglia naturale, del business con l’utero in affitto, del suicidio assistito e di come la crisi dell’Occidente, poco ha a che fare con il fondamentalismo islamico e la rituale rivendicazione dell’Isis.

Bisogna studiare la demografia e riscoprire le radici cristiane d’Europa , perchè se la tenaglia continua a stringersi, la nostra civiltà è finita. Poca scelta: O Capiamo o Moriamo.

Modererà il dibattito di lunedì 13 novembre, ore 18:00, a Palazzo delle Stelline, la giornalista Giuliana Avila Di Stefano. Le Istituzioni, la cittadinanza e i mass media sono invitati a partecipare. L’ingresso è libero.