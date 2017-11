Il Natale è la festa della famiglia per eccellenza, un momento speciale in cui differenti generazioni si incontrano in un clima di festa e di amore. Nonni, genitori e nipoti si riuniscono per scartare i regali sotto l’albero e molto spesso è difficile trovare un dono significativo per i nonni, che esprima veramente il nostro affetto per loro.

Nonna parlami di te e Nonno parlami di te rappresentano la soluzione ideale e un regalo prezioso e originale da fare a Natale ai propri nonni, un racconto da scrivere e conservare per le generazioni future.

Nelle migliori librerie e online sul sito www.nonna-nonno.it, Nonna parlami di te e Nonno parlami di te sono più di un libro, perché sono una storia tutta da scrivere e da comporre e sono proprio i nonni a creare il racconto rispondendo a tante domande: che cosa sognavi di diventare da grande? Com’erano i tuoi genitori e i tuoi nonni? Quali erano i tuoi giochi preferiti? Dove e quando hai conosciuto il nonno/la nonna? Quali sono le più belle esperienze che avete vissuto insieme?

Sono un regalo che dimostra concretamente l’affetto e l’interesse della famiglia nei confronti dei nonni che possono scrivere il libro sia nel loro tempo libero realizzando qualcosa di unico e personale, sia farlo insieme ai propri nipoti, diventando un regalo per tutta la famiglia.

In Italia, come nel resto del mondo, la famiglia è un valore fondamentale e prezioso. Ci sono tanti tipi di famiglia, ma chi da sempre rappresenta il punto di riferimento per ogni bambino – anche quando diventa adulto – sono i nonni. È dimostrato che i bambini che hanno un contatto frequente con i nonni, hanno un’esperienza di sviluppo più ricca, ma anche quelli che vivono lontani da loro, conservano ricordi indelebili dei momenti passati con i nonni.

Nella società di internet, del sempre connesso 24h al giorno, dei computer e dei cellulari, Nonna parlami di te e Nonno parlami di te donano anche del tempo da passare con chi si ama di più, per rallentare, soffermarsi a pensare al passato, costruire ricordo dopo ricordo e pagina dopo pagina la storia della propria famiglia.

Una divisione in capitoli – accompagnati da testi, illustrazioni e da immagini evocative della storia e cultura italiana – che attraversano tutte le fasi della vita degli autori-nonni: dall’infanzia, agli anni della scuola, al matrimonio, passando per la vita professionale e gli interessi. C’è spazio anche per annotare ricette di famiglia tramandate di generazione in generazioni e altri aneddoti che sono preziosi perché unici per ognuno di noi, ma anche per disegnare e attaccare foto.

Due libri ovviamente, uno per la nonna e uno per il nonno uguali nell’impostazioni, ma con differenti domande e illustrazioni per l’una e per l’altro, con l’intento comune di costruire un album dei ricordi da conservare e sfogliare. Un regalo che sicuramente i nonni apprezzeranno, un’idea non solo per il Natale, ma per qualsiasi ricorrenza o semplicemente per dimostrare loro il nostro affetto.