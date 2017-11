Musical The School: 50° anniversario del musical Hair

In occasione del 50° anniversario di rappresentazione del musical Hair e dopo il successo ottenuto nel tributo concerto “Love, Peace, Freedom & Happyness Hair Tribute” dello scorso anno all’Open Air Theatre nell’ambito della rassegna “Experience On Stage” all’ex area Expo, MTS Musical The School è lieta di annunciare che per il classico appuntamento di fine anno produrrà una nuova versione del musical Hair, forte dell’aver ottenuto i diritti per la sua rappresentazione in Italia.

Su licenza Tams-Witmark Music Library, Inc. 560 Lexington Ave.

New York, New York 10022 USA, questa versione inedita si avvarrà di una band dal vivo, che accompagnerà tutti i brani ed i momenti musicali dello spettacolo. Una serie di significativi appuntamenti faranno da cornice al debutto vero e proprio dello show che sarà il 9 giugno al Teatro Nazionale CheBanca! di Milano.

La regia e l’adattamento dello spettacolo sono di Simone Nardini, direttore dell’Accademia, mentre la traduzione del libretto è del giornalista Sandro Avanzo.

Hair è stato rappresentato per la prima volta off Broadway nel 1967 e a Broadway nel 1968.