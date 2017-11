Moto.it a Eicma 2017

Anche quest’anno Moto.it partecipa a EICMA e lo fa come sempre con tanti approfondimenti live, dirette in streaming su Facebook e con la partecipazione dei principali protagonisti della fiera. Tutta la redazione di Moto.it – formata da un team di 25 persone tra redattori e collaboratori – si traferirà a Rho e, capitanati da Nico Cereghini, racconterà ora dopo ora tutte le novità di EICMA 2017.

Con questa edizione di EICMA Moto.it festeggia i suoi primi 20 anni, un traguardo importante e un percorso rivoluzionario che ha portato oggi la piattaforma editoriale al secondo posto nel mondo e prima in Italia tra i siti del settore moto.

La stazione della metropolitana di Rho Fiera per l’occasione sarà completamente brandizzata da Moto.it e i visitatori non dovranno far altro che seguire la M su fondo giallo – logo della testata – e arrivare al Pad 13 stand E53.

Nello stand di Moto.it ci sarà un vero e proprio studio di registrazione dove saranno realizzati i servizi trasmessi in diretta sui canali social di Moto.it. Tanti i protagonisti che verranno intervistati: dal pilota Ducati Andrea Dovizioso a Marco Melandri, passando per Tony Cairoli, uno dei più grandi piloti di motocross di tutti i tempi, e Jonathan Rea campione mondiale Superbike.

Un’area dello stand sarà dedicata a tavole rotonde e talk show con un palinsesto in continuo aggiornamento a cui prenderanno parte piloti, tecnici, spokesperson delle case motociclistiche, addetti ai lavori che racconteranno a Moto.it tutte le nuove tendenze delle due ruote: dal design, alle nuove tecnologie, ai prezzi di mercato, alle prestazioni.

Uno degli eventi più attesi sarà la presentazione del progetto di BMW Motorrad e IED Milano. Tre gruppi di laureandi hanno aderito al bando di laurea in collaborazione con BMW Motorrad e, partendo dal modello BMW G 310 R, hanno realizzato un prototipo di motocicletta pensata per incontrare le esigenze di un target prevalentemente femminile. Il 7 novembre alle 14:00 presso lo stand di Moto.it Edgar Heinrich, capo design di BMW Motorrad, incontrerà i tre gruppi di laureati e confronterà i loro progetti.

La moto vincitrice sarà esposta per l’intera durata di EICMA 2017 nello stand di Moto.it che è stata ed è partner editoriale esclusivo dell’iniziativa e ha partecipato anche alla selezione dei progetti di tesi.

Moto.it sarà presente con il suo merchandising anche al Temporary Bikers Shop, lo spazio commerciale di EICMA dedicato ai motociclisti e parteciperà a East Eicma Motorcycle, un nuovo spazio dedicato al mondo vintage su due ruote, proprio all’interno dell’East Market, nel cuore del design district di Lambrate.