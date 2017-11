Mnemosyne: i luoghi della Fibrosi Polmonare Idiopatica in un’installazione artistica

Voci Sott’Acqua, il progetto di sensibilizzazione sulla Fibrosi Polmonare Idiopatica realizzato da Reverb con il contributo non condizionato di Boehringer Ingelheim, si arricchisce con Mnemosyne, un’iniziativa artistica site-specific, prodotta da Effetto Larsen, che raccoglie le esperienze ed emozioni di pazienti, medici, infermieri, parenti, caregiver e operatori, con interviste mirate e, dopo una fase di rielaborazione, le propone al pubblico attraverso un’installazione artistica, vera e propria mappa nella quale vengono raccontate le storie, i ricordi e il percorso emotivo di chi è legato a questa patologia.

Sabato 11 novembre dalle 10 alle 18, nello spazio espositivo di via Vigevano 33 nel cuore del quartiere dei Navigli di Milano dedicato a design e creatività, sarà possibile essere accompagnati in questo viaggio, restituzione di un lavoro di ricerca e rielaborazione che ha richiesto un mese e mezzo di raccolta dati e preparazione.

Lo staff di Effetto Larsen accoglierà le persone presenti accompagnandole nel percorso realizzato attraverso foto, parole chiave, racconti, l’uso di Play Mobil e colori, un’installazione che invita il pubblico a osservare, percorrere e ascoltare le storie raccolte.

Come spiega Matteo Lanfranchi, direttore artistico di Reverb “Mnemosyne è un progetto sulle memorie emotive, una modalità di condividerle, di dare importanza ai sentimenti che ci accompagnano nelle nostre vite. Per questa sessione dedicata alla Fibrosi Polmonare Idiopatica abbiamo identificato i luoghi emotivamente significativi per alcune persone che convivono con questa malattia: pazienti, medici, caregiver, volontari, infermieri.

Li abbiamo ascoltati e abbiamo composto una mappa di questi percorsi, trovando un modo di condividerli con i visitatori dell’installazione. Come per tutto il progetto Voci Sott’Acqua, anche qui si tratta di dar voce a chi fa fatica a far sentire la propria, di offrire nuove modalità per parlare di un argomento delicato, difficile e importante.”

Oltre alle esperienze dei pazienti sono stati intervistati i medici e infermieri degli Ospedali S. Giuseppe di Milano e S. Gerardo di Monza, Ospedale Morgagni di Forlì, Ospedale Vimercate, l’associazione pazienti Un respiro di speranza di Monza, Associazione Morgagni Malattie Polmonari di Forlì, il personale di Boehringer Ingelheim e di Reverb.