Michele Bravi: Parte la Tournée

“Le Anime di Carta descrivono mille forme, con mille sfumature diverse, con infinite varietà di grafia e trama. E questa volta, guardandosi negli occhi e parlandosi da vicino, si racconteranno dal vivo” – Michele Bravi –

Dopo i sold out delle due anteprime a Milano e Firenze, in arrivo per l’autunno 2017 “Anime di Carta Tour – Nuove Pagine”, la prima tournée di MICHELE BRAVI, organizzata da Vivo Concerti, che ad oggi ha ottenuto un successo incredibile raggiungendo i 12.000 biglietti venduti. Michele calcherà i palchi delle più importanti città italiane:

Venerdì 3 novembre 2017 – FIRENZE @ OBIHALL

Sabato 4 novembre 2017 – PADOVA @ GRAN TEATRO GEOX

Domenica 5 novembre 2017 – MILANO @ FABRIQUE

Venerdì 10 novembre 2017 – ROMA @ ATLANTICO LIVE

Sabato 11 novembre 2017 – NAPOLI @ CASA DELLA MUSICA

Domenica 12 novembre 2017 – BARI @ DEMODE’ CLUB

Giovedì 16 novembre 2017 – PERUGIA @ AFTERLIFE

Venerdì 17 novembre 2017 – BOLOGNA @ ESTRAGON

Domenica 19 novembre 2017 – VENARIA REALE (TO) @ TEATRO DELLA CONCORDIA

Una grande amicizia, nella vita e nella musica, ha spinto MICHELE a scegliere come ospite speciale Federica Abbate, che lo accompagnerà nell’avventura dell’Anime Di Carta Tour – Nuove Pagine.