Maroon 5 il nuovo album: “Red Pill Blues”

Esce oggi in tutto il mondo nei negozi tradizionali e in digitale “Red Pill Blues”, il nuovo album dei Maroon 5, il sesto della loro carriera.

Con la produzione esecutiva di J. Kash e i featuring di ospiti speciali come SZA, Julia Michaels, A$AP Rocky e LunchMoneyEscLewis, l’album è disponibile in una standard edition da 12 tracce e in una versione deluxe con 2 cd.

Questa la tracklist della versione standard: “Best 4 U”, “What Lovers Do” feat. SZA, “Wait”, “Lips On You”, “Bet My Heart”, “Help Me Out with Julia Michaels”, “Who I Am feat ft. LunchMoney Lewis”, “Whiskey” ft. A$AP Rocky, “Girls Like You”, “Closure”.

Queste le tracce in più presenti nella versione deluxe: “Denim Jacket”, “Visions”, “Plastic Rose”, “Don’t Wanna Know” ft. Kendrick Lamar, “Cold” ft. Future.

La versione deluxe comprende anche un secondo CD con le seguenti tracce registrate nel 2015 a Manchester: “Moves Like Jagger” (Live In Manchester), “Stereo Hearts” (Live In Manchester), “Animals” (Live In Manchester), “Daylight” (Live In Manchester), “Maps” (Live In Manchester), “This Love” (Live In Manchester).

L’uscita di “Cold” aveva seguito l’enorme successo del singolo “Don’t Wanna Know” featuring Kendrick Lamar, Top 10 in quindici paesi e quasi 347 milioni di view su YouTube/VEVO a cui si aggiungono oltre 494 milioni di stream su Spotify e 3 dischi di PLATINO in Italia.

Questi nuovi brani arrivano dopo “SUGAR”, singolo candidato ai GRAMMY e certificato 3 volte platino in Italia, che ha raccolto oltre 2 miliardi di views su YouTube/VEVO. Il singolo fa parte dell’acclamato album dei Maroon 5 V, che ha debuttato alla #1 della Billboard’s Top 200, è stato certificato PLATINO dalla RIAA e include ulteriori grandi hit come “Maps” and “Animals”. Questi ultimi tre singoli hanno tutti raggiunto la #1 nella Top 40.

Ad oggi la band di Los Angeles ha ottenuto tre GRAMMY® Awards ed è diventata “il gruppo di maggior successo nella storia della Billboard Hot 100” con 12 ingressi in Top 10 e oltre 20 milioni di album e 48 milioni di singoli venduti in tutto il mondo.

La band ha inoltre ottenuto certificazioni d’Oro e di Platino in più di 35 paesi.