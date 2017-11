Lo Schiaccianoci – Dal palcoscenico della Royal Opera House, nei cinema italiani

Continua su oltre 1500 schermi cinematografici di tutto il mondo la stagione della Royal Opera House di Londra al cinema, che include i capolavori prodotti da The Royal Ballet.

Il prossimo appuntamento, previsto per martedì 5 dicembre in diretta via satellite alle ore 20.15 nei cinema italiani, è con Lo Schiaccianoci (elenco sale a breve su www.nexodigital.it), con la coreografia del 1984 di Peter Wright, basata sull’originale di Lev Ivanov, e con la sontuosa partitura di Čajkovskij.

È la vigilia di Natale e la giovane Clara gioca con il suo regalo preferito: uno schiaccianoci a forma di pupazzo. Ma il misterioso Drosselmeyer sta per trascinarla in una magica avventura. Dopo aver sconfitto il Re dei Topi, lo Schiaccianoci e Clara viaggiano nella Terra della Neve e nel Regno dei Dolci, dove la Fata Confetto mostra loro una serie di splendide danze. Quando torna a casa, Clara pensa di aver sognato…

Con la sua festosa ambientazione d’epoca, i fiocchi di neve danzanti e l’ammaliante magia scenica curati nel dettaglio da Julia Trevelyan Oman, il balletto interpretato in maniera eccezionale dal cast di The Royal Ballet è lo spettacolo natalizio per antonomasia.

La coreografia di Wright inserisce ingegnosamente frammenti della versione originale del balletto, come il pas de deux della Fata Confetto e del suo Principe, regalando risalto anche alla relazione fra Clara e il Principe Schiaccianoci e aggiungendo così toccanti allusioni all’incanto del primo amore.