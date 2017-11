Lo schermo dell’arte Film Festival 2017

Lo schermo dell’arte Film Festival

OPENING NIGHT

Mercoledì 15 novembre 2017

Cinema la Compagnia

Firenze

LIVE SET | HASSAN KHAN

superstructure, 2017

ore 19

24 FRAMES

di Abbas Kiarostami

Francia, Iran, 2016, sonoro, 114′

Prima italiana alla presenza di Ahmad Kiarostami

